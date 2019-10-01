Гражданин Молдовы спровоцировал в Германии ДТП с инкассаторским фургоном, перевозившим 2 млн евро (ВИДЕО)

Гражданин Молдовы спровоцировал в Германии ДТП с инкассаторским фургоном, перевозившим 2 млн евро (ВИДЕО)

Гражданин Молдовы, который работает курьером в Германии, врезался в инкассаторский фургон, перевозивший 2 млн евро. Авария произошла в немецком городе Франкфурт.

В результате ДТП 4 человека получили травмы. Трое из них находились в инкассаторском фургоне, а четвёртый – водитель из Молдовы. По данным немецкой прессы, удар был настолько сильным, что фургон перевернулся, передаёт publika.md.

На место происшествия прибыли экипажи полиции и врачи. Согласно предварительным данным, виновным в аварии является водитель из Молдовы. Ущерб оценивается в 90 тысяч евро.

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