Гражданин Молдовы скончался в результате массовой аварии в США: родственники просят помощи

0

Жуткая трагедия произошла в семье гражданина Молдовы, проживающего в Соединённых Штатах Америки. Мужчина, который был женат и воспитывал 2-летнюю девочку, скончался в результате аварии, произошедшей на прошлой неделе в американском штате Арканзас.

По данным местной прессы, дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшую пятницу, 22 марта. В аварию были вовлечены 5 автомобилей, в том числе и грузовик, пишет realitatea.md. В результате автокатастрофы скончались три человека, среди которых и гражданин Молдовы Тудор Бегу. Молодой человек умер после того, как на него упал грузовик, а машины в результате этого загорелись.

Для того, чтобы репатриировать тело гражданина Молдовы, его семье понадобится 50 000 долларов. На сегодняшний день более 500 человек пожертвовали разные суммы денег, в результате чего было собрано чуть больше 40 000 долларов.

Помочь и перечислить пожертвование семье погибшего можно здесь.