Гражданин Молдовы скончался в автокатастрофе в Англии: родители просят помощи в репатриации тела

0

Погибшему гражданину Молдовы было 20 лет. Он скончался в ужасной аварии, произошедшей в Великобритании. На репатриацию тела необходима сумма денег, неподъёмная для его родителей, поэтому они обратились за помощью к людям через социальные сети.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 8 сентября, в регионе Норфолк. Гражданин Молдовы был за рулём автомобиля марки Mazda и врезался в Range Rover. Один из автомобилей загорелся. На место происшествия прибыли полицейские, парамедики и три пожарных расчёта, передаёт unimedia.info.

Наш соотечественник скончался на месте. Два человека, которые находились в Range Rover, были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Трасса, на которой произошла авария, была перекрыта на 7 часов для проведения исследования.

Родителям погибшего необходимы денежные средства для того, чтобы перевезти тело молодого человека домой, в Сороки. Те, кто желает сделать пожертвование, могут связаться с родителями по адресу электронной почты: stuart.anderson@archant.co.uk.