Гражданин Молдовы пытался вывезти из страны около 500 ампул запрещённых анаболиков (ФОТО)

Служебный пёс таможенников, специализирующийся на обнаружении психотропных веществ, нашёл в автомобиле гражданина Молдовы 438 ампул с анаболиками.

Как сообщает Пограничная полиция Румынии, инцидент произошёл вчера на контрольно-пропускном пункте Албица, когда контроль проходил направляющийся в Румынию 27-летний гражданин Молдовы. Мужчина находился за рулём автомобиля марки Mercedes, зарегистрированный в Литве.

На основе профиля риска пограничники попросили сотрудников Таможенной службы провести тщательную проверку транспортного средства. В результате обыска, который проводился совместно с собакой таможенников по имени Лила, были обнаружены 438 ампул с запрещёнными анаболическими средствами. Партия была спрятана в сиденьях автомобиля.

Ампулы с запрещённым веществом были изъяты. Гражданину Молдовы наложили штраф в размере 140 000 леев.