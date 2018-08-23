Гражданин Молдовы пытался вывезти из страны около 500 ампул запрещённых анаболиков (ФОТО)

Гражданин Молдовы пытался вывезти из страны около 500 ампул запрещённых анаболиков (ФОТО)

Служебный пёс таможенников, специализирующийся на обнаружении психотропных веществ, нашёл в автомобиле гражданина Молдовы 438 ампул с анаболиками.

Как сообщает Пограничная полиция Румынии, инцидент произошёл вчера на контрольно-пропускном пункте Албица, когда контроль проходил направляющийся в Румынию 27-летний гражданин Молдовы. Мужчина находился за рулём автомобиля марки Mercedes, зарегистрированный в Литве.

На основе профиля риска пограничники попросили сотрудников Таможенной службы провести тщательную проверку транспортного средства. В результате обыска, который проводился совместно с собакой таможенников по имени Лила, были обнаружены 438 ампул с запрещёнными анаболическими средствами. Партия была спрятана в сиденьях автомобиля.

Ампулы с запрещённым веществом были изъяты. Гражданину Молдовы наложили штраф в размере 140 000 леев.

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