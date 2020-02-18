Гражданин Молдовы пытался провезти через границу битый и разыскиваемый во Франции автомобиль

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Гражданин Молдовы пытался провезти через границу битый автомобиль марки Nissan, который фигурирует в базе данных как разыскиваемый властями Франции. Инцидент был зарегистрирован на КПП «Албица».

По данным пресс-службы Пограничной полиции Румынии, 44-летний гражданин Молдовы прибыл на контрольно-пропускной пункт на микроавтобусе с платформой, на которой находился битый автомобиль Nissan X-Trail 2015 года, зарегистрированный в Италии. В ходе проверки выяснилось, что машина объявлена в розыск во Франции.

Водитель микроавтобуса рассказал пограничникам, что неизвестный позвонил ему и попросил привезти Nissan в Молдову. Мужчина отметил, что ничего не знал о статусе машине.

Автомобиль был конфискован. По данному факту проводится расследование.