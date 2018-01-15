Гражданин Молдовы пропал на российско-финской границе

Молдаванин вместе с супругом сестры намеревались обновить миграционные карты.

38-летняя уроженка Молдовы обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой отыскать ее брата, который 12 января вместе с ее супругом намеревались попасть в Финляндию для обновления миграционных карт. Граждане Молдовы проживают в Ленинградской области и находятся в России на законных основаниях, сообщает nevnov.ru.

При пересечении границы, однако у брата заявительницы возникли проблемы и его не впустили в Финляндию. Денег на обратную дорогу ему не хватало, поэтому он был вынужден остаться на таможне. После этого муж сестры молдаванина потерял с ним связь.

На данный момент правоохранительные органы приступили к поискам пропавшего.