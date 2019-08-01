Гражданин Молдовы пропал без вести в Турции: близкие просят помощи в его поисках (ФОТО)

Гражданин Молдовы пропал без вести в Турции: близкие просят помощи в его поисках (ФОТО)

Суфинко Вячеслав пропал без вести 27 июля. Близкие опубликовали в социальной сети пост об этом, в котором попросили помощи в его поисках.

По словам автора публикации, в кризисном состоянии он покинул автобус на объездной трассе вблизи города Измир, следовавшем в Кишинёв.

– При себе имел лишь паспорт и телефон, который, судя по всему, уже разряжен. На связь не выходит. Просим максимальный репост и размещение данного поста в турецких сообществах, – сообщила автор.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Суфинко Вячеслава, просят сообщать по номерам: +37379006124, +37369919851, +37369672621, в Viber или Whatsapp.

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