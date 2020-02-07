Гражданин Молдовы попал в ДТП в Беларуси: пострадали дети

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Гражданин Молдовы попал в ДТП в Могилевском районе. В результате аварии пострадали двое детей.

42-летний водитель автомобиля «Опель Вектра», гражданин Молдовы, не справился с управлением из-за технической неисправностью автомобиля – оторвалась задняя балка от кузова. В результате машина врезалась в барьерное ограждение, передаёт mogilevnews.by.

В результате аварии пострадали дети-пассажиры – восьмилетний мальчик и пятилетняя девочка, для которых не были установлены детские автокресла. С травмами их доставили в больницу.