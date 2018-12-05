Гражданин Молдовы получил серьёзные ожоги в результате пожара на Обводном канале в Санкт-Петербурге

27-летний гражданин Молдовы получил ожоги рук и лица и был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Пожар произошёл вчера вечером, 4 декабря, в бытовке, расположенной на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Сначала очевидцы пытались потушить пламя самостоятельно при помощи ведер с водой, однако когда огонь охватил всю бытовку, пришлось вызывать спасателей, пишет gazeta.spb.ru.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате пожара пострадал 27-летний гражданин Молдовы, который был доставлен в больницу. У пострадавшего диагностировали ожоги обеих рук и лица. После оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.