Гражданин Молдовы получил пожизненное заключение на Украине за жестокое убийство продавщицы

Гражданин Молдовы получил пожизненное заключение на Украине за жестокое убийство продавщицы

Прокуратура Львовской области доказала в суде вину убийцы продавщицы газетного киоска «Пресса». Уголовное производство было открыто  в отношении дважды судимого за насильственные преступления  – разбой и грабеж – 39-летнего уроженца города Кишинёв.

– На этот раз мужчине инкриминировали умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Речь идет об инциденте, который произошел еще 24 декабря 2014 года около 21:20 в газетном киоске во Львове, – сообщают в прокуратуре.

Установлено, что нетрезвый гражданин Республики Молдова с особой жестокостью избил женщину. Злоумышленник нанес несколько ударов кулаками в голову, а после того как потерпевшая упала на пол, на протяжении длительного времени наносил множественные удары руками, ногами и ножом по различным частям тела, пишет segodnya.ua.

Полученные травмы привели к обильной кровопотере, от чего  женщина умерла. Кроме этого, переломы ребер, кровоподтеки и ссадины по всему телу тоже могли способствовать кровопотере и  развитию травматического шока.

По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд при участии присяжных вынес приговор. Молдаванина признали виновным и ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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