Гражданин Молдовы найден без сознания в Израиле: в Интернете разыскивают его родственников

Гражданин Молдовы найден без сознания в Израиле: в Интернете разыскивают его родственников

Сегодня уроженец Бельц был найден без сознания на одной из остановок в городе Петах-Текива. Сообщение об этом и фотография мужчины были опубликованы в группе социальной сети. Тех, кто его узнал, попросили связаться с родственниками.

Мужчину нашла соотечественница, которая опубликовала сообщение в соцсети. По её словам, мужчина успел сказать только, что его зовут Тудор, и что он из Бельц. При нём не было найдено документов. Женщина сообщила, что гражданин Молдовы был госпитализирован, передаёт unimedia.info.

Тех, кто узнал мужчину с фотографии, просят связаться с его родственниками.

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