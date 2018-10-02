Гражданин Молдовы был зверски убит в Бельгии: у мужчины остались супруга и двое детей (ВИДЕО)

Водитель фуры из Молдовы в возрасте 31 года скончался в Бельгии в результате ножевого ранения, которое нанёс 50-летний житель Сучавы (Румыния). Супруга убитого, оставшаяся с двумя детьми, собирает деньги для организации репатриации тела.

Трагедия произошла в субботу, 29 сентября, на парковке в одном из бельгийских городов. Мужчина родом из Калараша несколько лет работал водителем фуры и ездил по городам Европы, передаёт protv.md.

По словам супруги погибшего, в ту роковую ночь на парковке произошёл конфликт между несколькими людьми. Причина ссоры до сих пор остаётся неизвестной, но в её результате гражданин Румынии нанёс нашему соотечественнику удар ножом в область сердца, отчего он скончался.

– Я осталась с двумя детьми, без какой-либо поддержки. Полчаса он ещё был в сознании, а когда приехала «скорая», то они только констатировали смерть. Теперь его тело остаётся в Бельгии и я не могу перевезти его в страну. Я не могу никого винить в его гибели. Человека уже нет в живых, – сказала супруга погибшего.