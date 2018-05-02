Гражданин Молдовы арестован в Швейцарии

28-летний молодой мужчина обвиняется в совершении кражи.

В автомобиле молдаванина были обнаружены предметы сомнительного происхождения, в частности дорогие ювелирные изделия и деньги.

Он был перехвачен в швейцарском городе Беллинцона, после того как сотрудники правоохранительных органов установили, что регистрационные номера его автомобиля поддельные, пишет moldova9.com.

Молдаванин не послушался требования патрульных инспекторов остановиться и продолжил путь. Позднее, в Таверне, он ударил два автомобиля, стоявшие на светофоре, после чего вышел из машины и попытался сбежать, но был задержан.