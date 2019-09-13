Гражданин Израиля пытался ввезти в Молдову контрабанду более чем на 300 тысяч леев, но был пойман в аэропорту (ФОТО)

Гражданин Израиля пытался ввезти в Молдову контрабанду более чем на 300 тысяч леев, но был пойман в аэропорту (ФОТО)

Таможенники аэропорта предотвратили попытку незаконного ввоза в страну партии камер видеонаблюдения, а также электронных элементов и аксессуаров. Стоимость всей партии превышает 300 тысяч леев. В связи с этим был задокументирован 38-летний гражданин Израиля, который пытался уклониться от таможенного контроля.

Как сообщает Таможенная служба, контрабанда была обнаружена во время сканирования багажа пассажиров рейса Тель-Авив – Кишинёв. В чемодане одного из пассажиров были замечены подозрительные предметы, которые не были задекларированы.

В результате проверки в багаже было найдено 265 камер видеонаблюдения, элементы для различных типов компьютеров и электронные аксессуары. Согласно предварительным подсчётам, стоимость товаров превышает 300 тысяч леев.

Контрабанда была изъята. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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