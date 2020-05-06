Граждане: Решение КС о российском кредите – политическое, а стоит за ним партия Санду

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Решение Конституционного суда приостановить вступление в силу кредитного соглашения с Россией на 200 млн евро было политически продиктованным, а виновата в этом партия Майи Санду. Так считает большинство граждан, опрошенных накануне в рамках социологического исследования.

Его итоги показывают, что 35,4% считают, что это было политическое решение. Правильным вердикт назвали 26,1%. В то же время в общей сложности 28,9% полагают, что это решение будет иметь негативные последствия для населения, для экономики и для имиджа нашей страны.

По мнению граждан, виновата в этом решении партия “Действие и солидарность” Майи Санду – так считают 18%. 11,1% полагают, что за этим стоит группа “Про-Молдова”, а 4,7% – что судьи КС.

Опрос общественного мнения “Электоральный барометр – 2020, май” проводился компанией iData с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 931 респондент. Погрешность составляет +/-3,2%.

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