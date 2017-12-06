Граждане разделяют мнение президента: пенсионный возраст должен быть понижен

Соответствующие результаты продемонстрировал очередной опрос общественного мнения, проведенный Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова.

Так, согласно исследованию, 85% граждан Молдовы не согласны с пенсионной реформой. Лишь 8,8% респондентов заявили, что поддерживают повышение пенсионного возраста.

Стоит отметить, что президент Молдовы Игорь Додон назвал ранее пенсионную реформу социальным геноцидом и выступил с законодательной инициативой об отмене повышения пенсионного возраста. Парламентское большинство, однако не поддержало предложение главы государства.

Опрос «Vox Populi» на тему «2017 год по мнению населения Республики Молдова» проводился в ноябре и начале декабря. В нем приняли участие 1181 респондент из 79 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%.