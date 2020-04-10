Граждане получат обещанную помощь! Последние решения Комиссии по ЧС (ВИДЕО)

Граждане получат обещанную помощь! Последние решения Комиссии по ЧС (ВИДЕО)

“Мы не можем позволить, чтобы безответственные политики поставили под удар сотни тысяч людей”. Как и было сказано ранее, сегодня утром Ион Кику созвал заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в свете вчерашнего вердикта Конституционного суда. Комиссия решила, что все обещанные социальные выплаты будут продолжены, в том числе пособие по безработице. Потенциальные бенефициары могут и далее подавать заявления на его получение, отметил премьер, и призвал граждан к этому. 

Об этом Ион Кику объявил после заседания.

– Комиссия решила:

  • минимальное пособие по безработице будет составлять 2775 леев, как предусматривал приостановленный закон; 
  • выделить 2775 леев пособия гражданам, которые зарегистрируются в качестве безработных, но которые ранее не могли претендовать на эту помощь;
  • поддержать семьи с низкими доходами, а именно – увеличить минимально гарантированный доход с 1107 леев до 1300 леев, что позволит рассчитать более высокие пособия, в том числе на ребенка: вместо 553 леев 975 леев;
  • возврат государством работодателям 100% или 60% налогов/взносов в фонд заработной платы;
  • освободить от уплаты за патент их обладателей;
  • отложить до 25 июля крайний срок уплаты местных налогов, – рассказал Кику. 

Он отметил, что все принятые решения будут действовать до тех пор, пока будет действовать режим ЧП. По этой причине в сегодняшнее постановление комиссии не включены решения о снижении ставки НДС для сектора HORECA и о поступлении половины аэропортового сбора в госбюджет.

Комиссия также решила выделить одну дополнительную зарплату всем врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом, и 50% зарплаты другим категориям медицинских работников.

В заключение Кику отметил, что, учитывая сегодняшние решения, граждане могут продолжать подавать заявления на получение пособия по безработице, а предприниматели – рассчитывать на поддержку государства. Он призвал всех потенциальных бенефициаров обращаться за этой помощью.

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