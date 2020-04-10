Граждане получат обещанную помощь! Последние решения Комиссии по ЧС (ВИДЕО)

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“Мы не можем позволить, чтобы безответственные политики поставили под удар сотни тысяч людей”. Как и было сказано ранее, сегодня утром Ион Кику созвал заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в свете вчерашнего вердикта Конституционного суда. Комиссия решила, что все обещанные социальные выплаты будут продолжены, в том числе пособие по безработице. Потенциальные бенефициары могут и далее подавать заявления на его получение, отметил премьер, и призвал граждан к этому.

Об этом Ион Кику объявил после заседания.

– Комиссия решила:

минимальное пособие по безработице будет составлять 2775 леев, как предусматривал приостановленный закон;

выделить 2775 леев пособия гражданам, которые зарегистрируются в качестве безработных, но которые ранее не могли претендовать на эту помощь;

поддержать семьи с низкими доходами, а именно – увеличить минимально гарантированный доход с 1107 леев до 1300 леев, что позволит рассчитать более высокие пособия, в том числе на ребенка: вместо 553 леев 975 леев;

возврат государством работодателям 100% или 60% налогов/взносов в фонд заработной платы;

освободить от уплаты за патент их обладателей;

отложить до 25 июля крайний срок уплаты местных налогов, – рассказал Кику.

Он отметил, что все принятые решения будут действовать до тех пор, пока будет действовать режим ЧП. По этой причине в сегодняшнее постановление комиссии не включены решения о снижении ставки НДС для сектора HORECA и о поступлении половины аэропортового сбора в госбюджет.

Комиссия также решила выделить одну дополнительную зарплату всем врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом, и 50% зарплаты другим категориям медицинских работников.

В заключение Кику отметил, что, учитывая сегодняшние решения, граждане могут продолжать подавать заявления на получение пособия по безработице, а предприниматели – рассчитывать на поддержку государства. Он призвал всех потенциальных бенефициаров обращаться за этой помощью.