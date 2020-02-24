Граждане положительно оценивают деятельность ПСРМ и намерены голосовать за социалистов на выборах

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Партия социалистов продолжает лидировать в предпочтениях жителей страны. Если бы в это воскресенье в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, ПСРМ заняла бы на них уверенное первое место, получив 42,1% голосов избирателей.

На втором оказалась бы ПДС с 27,9%. На третьем – ДПМ с 9,3%. В парламент также прошли бы партия “Шор” с 6% и ПКРМ с 5,4%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

В то же время 38,2% граждан считают, что в случае досрочных парламентских выборов победу на них одержит ПСРМ. В победу ПДС верят втрое меньше: всего 12,8%. 4% считают, что может выиграть ДПМ, у остальных – менее 2%.

Согласно данным этого же опроса, 40,1% граждан положительно оценивают деятельность социалистов. 30% поставили оценки от “7” до “10” ПДС, 26,6% – ПКРМ.

В исследовании, проведенном компанией IMAS по заказу фирмы “Public media”, приняли участие 1109 человек из 93 населенных пунктов страны. Опрос проводился с 7 по 19 февраля. Максимальная погрешность составляет +/-3%.