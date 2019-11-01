Граждане о партнерстве Санду с коррупционером Киртоакэ “ради Кишинева”: Что дальше? Союз с Плахотнюком “во имя Молдовы”? (ВИДЕО)

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Внезапное партнерство Майи Санду и Дорина Киртоакэ во имя победы Андрея Нэстасе вызвало недоумение и возмущение граждан. Люди вопрошают: что следующее, союз с Владом Плахотнюком?

Об этом граждане пишут, в том числе, президенту.

– Меня спрашивают: “Если Майя Санду могла создать коалицию “ради Кишинева” с коррупционером – а все об этом знают, есть дела – Киртоакэ, то почему бы ей не создать коалицию “ради Молдовы” с Плахотнюком? В чем разница?”. Вот что мне пишут граждане. После того, как пройдут выборы, мы должны сесть и обсудить, что происходит. Как так получается, что мы идем-идем вместе, а на каком-то этапе один смешивает нас с грязью и говорит, что “займется нами лично и посадит”, а другая ищет поддержки в другом месте? А мы, социалисты, что должны делать? Молчать и смотреть на всё это дальше? Нет, так не пройдет, – подчеркнул Игорь Додон.