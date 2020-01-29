Граждане намерены голосовать на президентских выборах за кандидата ПСРМ, – опрос

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Если бы в предстоящее воскресенье в стране прошли президентские выборы, наибольшее число голосов на них получил бы кандидат Партии социалистов – 35,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения.

На втором месте расположился бы кандидат ПДС, за которого проголосовали бы 24,3%. На третьем – представитель Демпартии с 4,7%. Остальные претенденты набрали бы менее 2%.

Опрос общественного мнения проводился с 16 по 23 января. В нем приняли участие 1134 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%.