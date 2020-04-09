Граждане на стороне президента! 74% поддерживают участие Игоря Додона в борьбе с коронавирусом

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74% жителей страны считают правильным участие президента в координации действий учреждений РМ в борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты опроса общественного мнения.

Не согласны с этим 22%. Остальные не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

В то же время 80% граждан считают правильным то, что Игорь Додон объявил эпидемию коронавируса “вопросом национальной безопасности”. Не согласны 9%, 11% не знают или не ответили на заданный вопрос.

Стоит также отметить, что суммарно 63% опрошенных очень хорошо и хорошо оценивают действия властей в борьбе с коронавирусом. 54% полагают, что руководство Молдовы предпринимает все необходимые меры в этом отношении.

Опрос общественного мнения проводился компанией IMAS по заказу Public media с 31 марта по 8 апреля. Операторы опросили по телефону 1020 человек из 432 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3,1%.

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