Граждане Молдовы смогут вернуться домой и на автобусах: как будет проходить процедура

Граждане Молдовы смогут вернуться домой и на автобусах: как будет проходить процедура

Граждане Молдовы смогут вернуться на Родину не только на самолётах, но и на автобусах. Такое решение было принято вчера Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Так, Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) составит списки желающих, как и в случае с авиаперелётами. Приоритет будет отдан детям, студентам, людям, находящимся на лечении, и другим гражданам, которые находятся в затруднительной ситуации, передаёт unimedia.info.

Далее МИДЕИ отправит эти списки Национальному агентству автотранспорта, которое, в свою очередь, подготовит предложения по графику рейсов и передаст их на утверждение Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Информация о стоимости и условиях поездки будет публиковаться на официальном сайте Национального агентства автомобильного транспорта – anta.gov.md.

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