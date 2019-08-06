Граждане Молдовы смогут просматривать онлайн данные об исполнении бюджета

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Граждане Молдовы смогут просматривать онлайн данные об исполнении государственного бюджета. Министерство финансов запустило сегодня, 6 августа, портал бюджетной прозрачности www.buget.mf.gov.md.

Министр финансов Наталья Гаврилица заявила при запуске портала, что это шаг вперед для повышения прозрачности того, как собираются и расходуются государственные деньги, передаёт moldpres.md.

– Визуализация данных сделает бюджет более доступным, и позволит сравнить, а также провести анализ того, как тратятся государственные деньги, а значит – граждан. Мы планируем и другие действия по повышению прозрачности. Одним из основных приоритетов является обеспечение того, чтобы государственные деньги тратились разумно и в интересах граждан, – отметила министр.

Присутствовавший на мероприятии посол США в Республике Молдова Дерек Хоган заявил, что разработка портала является конкретным доказательством приверженности правительства к прозрачности и ответственности правящего акта.

– С сегодняшнего дня все граждане получат доступ к ключевой информации о национальном и местном бюджете. Портал предназначен для всех категорий пользователей: от простых граждан, без специальных знаний, до исследователей, экономистов, экономических журналистов. Налогоплательщики смогут увидеть, как расходуются их деньги. Портал является важным инструментом для обеспечения ответственных реформ и управления, – подчеркнул США в РМ Дерек Хоган.

Стоит отметить, что это первое приложение для визуализации бюджетных данных в Республике Молдова. Пользователи имеют возможность анализировать бюджетные данные и выбирать различные графические формы визуализации; генерировать различные отчеты по выполнению бюджета в зависимости от периода, учреждений, областей, населенных пунктов, районов и/или в зависимости от определенных тематических показателей.

Согласно индексу Бюджетной прозрачности (Open Budget Index), опубликованному International Budget Partnership, в 2017 году Молдова набрала 58 очков из 100 возможных, или на 16 пунктов выше, чем в среднем по миру (42 очка), тем самым заняв 33-е место на мировом уровне.