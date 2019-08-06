Граждане Молдовы смогут просматривать онлайн данные об исполнении бюджета

Граждане Молдовы смогут просматривать онлайн данные об исполнении бюджета

Граждане Молдовы смогут просматривать онлайн данные об исполнении государственного бюджета. Министерство финансов запустило сегодня, 6 августа, портал бюджетной прозрачности www.buget.mf.gov.md.

Министр финансов Наталья Гаврилица заявила при запуске портала, что это шаг вперед для повышения прозрачности того, как собираются и расходуются государственные деньги, передаёт moldpres.md.

– Визуализация данных сделает бюджет более доступным, и позволит сравнить, а также провести анализ того, как тратятся государственные деньги, а значит – граждан. Мы планируем и другие действия по повышению прозрачности. Одним из основных приоритетов является обеспечение того, чтобы государственные деньги тратились разумно и в интересах граждан, – отметила министр.

Присутствовавший на мероприятии посол США в Республике Молдова Дерек Хоган заявил, что разработка портала является конкретным доказательством приверженности правительства к прозрачности и ответственности правящего акта.

– С сегодняшнего дня все граждане получат доступ к ключевой информации о национальном и местном бюджете.  Портал предназначен для всех категорий пользователей: от простых граждан, без специальных знаний, до исследователей, экономистов, экономических журналистов. Налогоплательщики смогут увидеть, как расходуются их деньги. Портал является важным инструментом для обеспечения ответственных реформ и управления, – подчеркнул США в РМ Дерек Хоган.

Стоит отметить, что это первое приложение для визуализации бюджетных данных в Республике Молдова. Пользователи имеют возможность анализировать бюджетные данные и выбирать различные графические формы визуализации; генерировать различные отчеты по выполнению бюджета в зависимости от периода, учреждений, областей, населенных пунктов, районов и/или в зависимости от определенных тематических показателей.

Согласно индексу Бюджетной прозрачности (Open Budget Index), опубликованному International Budget Partnership, в 2017 году Молдова набрала 58 очков из 100 возможных, или на 16 пунктов выше, чем в среднем по миру (42 очка), тем самым заняв 33-е место на мировом уровне.

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