Граждане Молдовы смогу онлайн рассчитать свой пенсионный возраст

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Граждане Республики Молдова смогут онлайн рассчитать свой пенсионный возраст. Новая электронная услуга была запущена Национальной кассой социального страхования (НКСС).

Услуга разработана для того, чтобы помочь будущим пенсионерам определить свой возраст выхода на пенсию, а также дату выхода на пенсию, особенно у женщин, для которых возраст выхода на пенсию ежегодно увеличивается на шесть месяцев. Новая электронная услуга «Калькулятор пенсионного возраста» доступна всем желающим на сайте НКСС, в соответствующем разделе, передаёт moldpres.md.

По состоянию на 1 июля 2017 года для мужчин был установлен стандартный возраст выхода на пенсию – 62 года и 4 месяца. Этот параметр постоянно увеличивается, и в настоящее время составляет 63 года. Для женщин 1 июля 2017 года был установлен пенсионный возраст – 57 лет и 6 месяцев. Он ежегодно увеличивается на 6 месяцев, поэтому к 2028 году составит 63 года.