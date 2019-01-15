Граждане Молдовы пытались незаконно перевезти через границу около тонны колбас, мяса и сала

На железнодорожной станции «Брянск-Орловский» с 9 по 11 января 2019 года специалисты Россельхознадзора совместно с пограничной и таможенной службами предотвратили ввоз в Россию 162 кг готовой мясной продукции и 48 кг мяса птицы неизвестного происхождения.

Товар перевозили граждане Украины в пассажирском поезде «Кишинев-Москва» в антисанитарных условиях, без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки с указанием производителя, дат выработки и сроков годности. Грузы изъяли и возвратили на сопредельную территорию под контролем таможенной службы, а их владельцев привлекли к административной ответственности.

На той же станции и из того же поезда 12 января изъяли 650 кг колбасных изделий, 380 кг мяса неизвестного происхождения и 220 кг соленого сала, перевозимых с теми же нарушениями гражданами Молдовы, пишет bryansk.aif.ru. Сейчас груз находится на изолированном хранении на железнодорожной станции.

После расследования и получения результатов лабораторных исследований на наличие возбудителей особо опасных болезней животных будет принято решение об утилизации мясной продукции.