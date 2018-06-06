Граждане Молдовы потребовали от НАРЭ служить народу и снизить цены на топливо (ВИДЕО)

Сотни жителей Молдовы, возмущенных необоснованным постоянным повышением цен на топливо, провели сегодня протест у здания Нацагентства по регулированию цен в энергетике, устанавливающего эти грабительские тарифы согласно регламенту.

На мероприятии, прошедшем без каких-либо партийных флагов, под лозунгами “Долой либеральные тарифы!”, “Остановите геноцид!”, “Остановите рост цен!”, “Не издевайтесь над людьми!”, “Стыдно!”, его участники призвали НАРЭ к ответу.

По словам одного из участников протеста, депутата Влада Батрынчи, руководство НАРЭ, получающее внушительные зарплаты из карманов граждан Молдовы, забыло, кому должно служить.

– Это повышение цен на топливо принято в НАРЭ согласно методологии расчета тарифов, поэтому на прошлой неделе в парламенте мы потребовали отмены этой методологии и защиты интересов граждан Молдовы, а не кучки бизнесменов. Это подорожание неизбежно приведет к росту цен на все остальное в Молдове, – подчеркнул Батрынча.

Один из участников отметил, что 75% граждан Молдовы живут за чертой бедности, и это повышение цен еще больше усугубит их бедственное положение.

– Нельзя так поступать со своим народом, нельзя ставить его на колени! Он может встать с колен, и это будет самое страшное в нашем государстве! Те, кто работает в НАРЭ, опомнитесь: неужели у вас нет родственников, которые бедствуют? Снизьте тарифы, чтобы люди могли спокойно вздохнуть! – потребовал он.

Депутат ПСРМ Василий Боля заявил, что произошло преступление в отношении всех жителей Молдовы. Он отметил, что в марте НАРЭ приняло решение о снижении цены на газ, но “забыло” о снижении тарифа на гигакалорию, которое должно было стать логическим продолжением.

По словам мунсоветника от Партии социалистов Гайка Вартаняна, факт приостановления решения о повышении тарифа на топливо после звонка Павла Филипа в НАРЭ подтверждает, что это ведомство не является независимым, а подчиняется правящей Демпартии и правительству.

– Вы пошли на повышение тарифов без публичных слушаний. Вы можете представить свою методологию расчета цен в ходе пресс-конференции и рассказать простыми словами, но вы этого не делаете. В течение нескольких лет доллар падает, но цена на бензин растет. Да, цена на нефть в мире растет, но когда ее цена падает, НАРЭ почему-то не снижает существенно цены на топливо. Мы, граждане Молдовы, хотим, чтобы НАРЭ работало по закону, а не по понятиям, – подчеркнул он.

По словам мунсоветника от Партии социалистов Александра Одинцова, цена нефти в последние годы снизилась втрое, однако это почему-то не повлияло таким же образом на цену топлива в Молдове.

– Регламент НАРЭ – это инструмент для обеспечения гарантий получения прибыли нефтяных баронов. Долой этот регламент! – потребовал советник.

Участники протеста потребовали от НАРЭ снизить цены на топливо, выйти на пресс-конференцию, чтобы пояснить действия ведомства, отменить грабительский регламент и перестать обслуживать интересы бизнес-среды, а служить народу, как и должно по закону.

Напомним, на прошлой неделе фракция ПСРМ в парламенте потребовала отменить решение о необоснованном увеличении цен, а также пересмотреть регламент, позволяющий НАРЭ устанавливать стоимость горючего. После этого решение о повышении цен было приостановлено НАРЭ.