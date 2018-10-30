Граждане Молдовы пострадали в серьезном ДТП в Тверской области (ФОТО)

Граждане Молдовы пострадали в серьезном ДТП в Тверской области (ФОТО)

По предварительным данным, авария произошла на 195-м километре дороги М9 “Балтия” в Зубцовском районе Тверской области у деревни Старое. Из-за гололедицы микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево.

Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса, из них восемь человек госпитализированы. Все пассажиры, по данным УГИБДД, граждане Молдовы, они ехали со стороны Москвы в сторону Латвии, пишет ria.ru.

Посольство РМ в России проверяет информацию о пострадавших. Обстоятельства ДТП выясняются.

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