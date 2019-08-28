Граждане Молдовы и Украины смогут пользоваться разрешениями на малое приграничное движение

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Граждане Республики Молдова и Украины, проживающие в приграничных районах на общей границе, смогут пользоваться разрешениями на малое приграничное движение. Этот вопрос обсудили в Одессе представители таможенных и пограничных органов двух государств.

Проект Соглашения о малом приграничном движении между двумя государствами предусматривает, что граждане Молдовы и Украины из приграничных районов на общей границе смогут легче пересекать границу только на основании разрешения на малое приграничное движение и смогут оставаться на территории другого государства в течение определенного периода, который не должен превышать трех месяцев непрерывного пребывания, в частности по социальным, культурным, семейным или экономическим причинам, передаёт moldpres.md.

В связи с этим власти двух государств договорились начать детальный анализ всех аспектов, проблем и возможных рисков, чтобы обеспечить успешное внедрение проекта. Еще одна общая инициатива по модернизации инфраструктуры – ремонт совместных КПП на госгранице “Кучурган-Первомайск” и “Джурджулешты-Рени”, что позволит проводить оперативный контроль и по высоким стандартам участников трансграничного движения.