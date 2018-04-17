Граждане могут проверить свое имя в избирательных списках и узнать адрес участка, на котором будут голосовать

Граждане могут проверить свое имя в избирательных списках и узнать адрес участка, на котором будут голосовать

Возобновила работу электронная платформа verifica.cec.md, которая позволяет всем избирателям страны проверить свое имя в электоральных списках, а также узнать, на каком участке им предстоит проголосовать на ближайших выборах. 

Для этого следует зайти на эту страницу ввести в верхней строке 13-значный код из своего паспорта, а в нижней – код с картинки, после чего нажать кнопку “Найти” (“Cauta”). Ниже будет представлена информация об избирательном участке, на котором может проголосовать гражданин – номер участка, его адрес и телефон для контактов.

Стоит отметить, что платформа работает исключительно перед выборами. Голосование за генерального примара муниципия Кишинев состоится 20 мая.

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