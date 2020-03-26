Граждане могут отправлять свои петиции парламенту в режиме онлайн

Граждане могут отправлять свои петиции парламенту в режиме онлайн

Жители страны могут отправлять свои петиции парламенту и во время режима ЧП. Как сообщают в секретариате законодательного органа, послания принимаются онлайн и в электронной форме по адресу: info@parlament.md.

Решение было принято на основании Постановления Парламента РМ №55 от 17 марта 2020 года об объявлении чрезвычайного положения.

В то же время территориальные отделения парламентского информирования продолжают функционировать и обрабатывать обращения граждан по телефону. Контактные данные этих отделений в Единцах, Оргееве, Леова и Комрате можно найти на электронной странице парламента – www.parlament.md.

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