Граждане могут отправлять показания счётчика электроэнергии онлайн

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Поставщик услуги предоставляет потребителям возможность отправлять показания счётчика дистанционно. Таким образом, граждане будут получать точные суммы за потребляемую электроэнергию.

По данным пресс-службы компании «Premier Energy», клиенты могут отправлять свои показания счётчика на официальном сайте – www.premierenergy.md, в рубрике «Expedierea indicilor contorului» («Отправка показаний счётчиков»). Полученные данные регистрируются в системе учета поставщика, а после обработки выписывается счет-фактура, которая соответствует информации, переданной потребителем.

Кроме того, клиенты могут попросить отправлять копии фактур по электронной почте. Для этого необходимо отправить соответствующий запрос в рубрику «Factura prin e-mail» («Счёт на e-mail»).

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