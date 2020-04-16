Граждане могут отправлять показания счётчика электроэнергии онлайн

Граждане могут отправлять показания счётчика электроэнергии онлайн

Поставщик услуги предоставляет потребителям возможность отправлять показания счётчика дистанционно. Таким образом, граждане будут получать точные суммы за потребляемую электроэнергию.

По данным пресс-службы компании «Premier Energy», клиенты могут отправлять свои показания счётчика на официальном сайте – www.premierenergy.md, в рубрике «Expedierea indicilor contorului» («Отправка показаний счётчиков»). Полученные данные регистрируются в системе учета поставщика, а после обработки выписывается счет-фактура, которая соответствует информации, переданной потребителем.

Кроме того, клиенты могут попросить отправлять копии фактур по электронной почте. Для этого необходимо отправить соответствующий запрос в рубрику «Factura prin e-mail» («Счёт на e-mail»).

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