Граждане Литвы пытались вывезти из Молдовы партию анаболиков

Незаконные действия были пресечены молдавскими таможенниками в аэропорту Кишинева.
При сканировании багажа двух граждан Литвы, зарегистрировавшихся на рейс Кишинев-Дублин, в нем обнаружили немалое количество упаковок с препаратами.
При доскональной проверке из чемоданов были извлечены 499 таблеток и 73 ампулы с анаболическими средствами отечественного производства, запрещенными к провозу.
Вся партия анаболиков была изъята, а иностранцы получили по 3 тысячи леев штрафа.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki