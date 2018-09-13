Граждане Литвы пытались вывезти из Молдовы партию анаболиков

Граждане Литвы пытались вывезти из Молдовы партию анаболиков

Незаконные действия были пресечены молдавскими таможенниками в аэропорту Кишинева.

При сканировании багажа двух граждан Литвы, зарегистрировавшихся на рейс Кишинев-Дублин, в нем обнаружили немалое количество упаковок с препаратами.

При доскональной проверке из чемоданов были извлечены 499 таблеток и 73 ампулы с анаболическими средствами отечественного производства, запрещенными к провозу.

Вся партия анаболиков была изъята, а иностранцы получили по 3 тысячи леев штрафа.

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