Граждане категорически не хотят очередного Альянса за европейскую интеграцию

Граждане категорически не хотят очередного Альянса за европейскую интеграцию

Об этом свидетельствует опрос, проведенный на улицах съемочной командой телеканала Accent TV. Его показали в рамках “прямой линии” с президентом Молдовы. 

Большинство граждан заявили, что хотят видеть в парламенте коалицию социалистов и блока “АКУМ”. Мнения оставшейся части респондентов разделились: одни высказались за альянс ПСРМ и ДПМ, а другие – за досрочные выборы. Не было дано ни одного ответа в поддержку коалиции ДПМ и “АКУМ”.

Итоги прокомментировал глава государства, который отметил, что все опрошенные желают видеть социалистов во власти, и ни один не хочет очередного Альянса за европейскую интеграцию. Игорь Додон отметил, что было бы правильно, чтобы Партия социалистов и блок “АКУМ” объединили силы и направили его против действующего правящего режима, тем более, что этого хотят и граждане.

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