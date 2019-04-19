Граждане категорически не хотят очередного Альянса за европейскую интеграцию

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Об этом свидетельствует опрос, проведенный на улицах съемочной командой телеканала Accent TV. Его показали в рамках “прямой линии” с президентом Молдовы.

Большинство граждан заявили, что хотят видеть в парламенте коалицию социалистов и блока “АКУМ”. Мнения оставшейся части респондентов разделились: одни высказались за альянс ПСРМ и ДПМ, а другие – за досрочные выборы. Не было дано ни одного ответа в поддержку коалиции ДПМ и “АКУМ”.

Итоги прокомментировал глава государства, который отметил, что все опрошенные желают видеть социалистов во власти, и ни один не хочет очередного Альянса за европейскую интеграцию. Игорь Додон отметил, что было бы правильно, чтобы Партия социалистов и блок “АКУМ” объединили силы и направили его против действующего правящего режима, тем более, что этого хотят и граждане.