Граждане должны сплотиться вокруг президента и правительства! – Головатюк

0

Депутаты, оспорившие в Конституционном суде антикризисные меры правительства, желают, чтобы ситуация в стране становилась только хуже. Поэтому именно сейчас всему обществу необходимо сплотиться вокруг президента и правительства, чтобы помочь им преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для Accent TV высказал депутат парламента от ПСРМ Владимир Головатюк.

– Я понимаю, что решения Конституционного суда не обсуждаются и принимаются к исполнению, но меня как гражданина и депутата шокировало это решение. В ситуации, в которой оказалась наша страна и практически все страны мира, необходима консолидация всех сил общества, всех ветвей власти для борьбы с этим злом. Не зря в Конституции прописаны случаи, когда правительство может принимать под свою ответственность законы, и это как раз тот случай, – заявил Владимир Головатюк.

Депутат также отметил, что сейчас жители Молдовы как никогда нуждаются в поддержке государства.

– Сегодня страна нуждается в быстрых, оперативных действиях, в быстром, оперативном вмешательстве! Необходима поддержка населения, бюджетной сферы, бизнеса, направленная на смягчение ситуации в экономике. Мы этот вирус рано или поздно победим! Но сегодня нужно поддержать население, нужно поддержать бюджетников, бизнес! Правительство смотрит немножко дальше, чем некоторые политики. Повторюсь, мы этот вирус победим, но с чем мы придем через два месяца, через полтора месяца, через три месяца? Нужно обеспечить нормальный ход экономической деятельности! – отметил депутат.

Головатюк добавил, что антикризисные меры правительства направлены, в первую очередь, на поддержку самых уязвимых слоев молдавского общества

– Эти инициативы направлены конкретно на поддержку определенной, достаточно широкой части населения, бизнеса. Люди, которые подали запрос в Конституционный суд, цепляются к каким-то деталям, не зная аргументации. Правительство смотрит не на шаг вперед – на три шага вперед, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.