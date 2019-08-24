Гражданам напомнили о запрете на заправку бытовых газовых баллонов на АЗС

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Заправка на автозаправочных станциях бытовых баллонов запрещена в соответствии с действующим законодательством. Об этом гражданам напомнили в Министерстве экономики.

Так, по данным Минэкономики, заправка бытовых или технологических баллонов осуществляется на газораспределительных и газонаполнительных станциях (ГГС) или на газораспределительных станциях (ГС). Кроме того, распределение, транспортировка, периодическая техническая проверка этих баллонов производится специализированными предприятиями, имеющие заключение на экспертизу, выданное экспертным органом, пишет ipn.md.