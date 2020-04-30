Гражданам напоминают: 1-3 мая общественный транспорт в Кишинёве и Бельцах ездить не будет

Гражданам напоминают: 1-3 мая общественный транспорт в Кишинёве и Бельцах ездить не будет

С пятницы по воскресенье включительно движение общественного транспорта в Кишинёве и Бельцах будет приостановлено. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

С момента введения чрезвычайного положения пассажирские перевозки в двух муниципиях прекратились по выходным. На этой неделе общественный транспорт не будет работать и в пятницу, 1 мая, когда в Молдове отмечают Международный день труда.

Данное решение, пишет moldpres.md, является частью мер, применяемых властями для профилактики и борьбы с распространением инфекции COVID-19.

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