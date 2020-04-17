Гражданам Молдовы теперь будет проще получить гражданство России

Госдума в пятницу приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект, который позволит иностранцам не отказываться от своего гражданства при вступлении в гражданство РФ. Нововведение коснется и граждан нашей страны. Теперь жителям Молдовы будет проще получить российский паспорт.

Как пишет ТАСС, сейчас при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законопроектом данное требование исключается. При этом уточняется, что МВД будет принимать от граждан РФ уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких уведомлений по правилам, установленным кабмином.

Помимо этого, для соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, исключаются требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. Эти требования также упраздняются для иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ при условии проживания в России и наличии общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых является гражданином РФ, проживающим в России. Ко второму чтению в текст закона было внесено уточнение, согласно которому иностранцы, проживающие в РФ, состоящие при этом в браке с гражданином РФ и имеющие в нем детей, могут претендовать на получение гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о проживании в России минимум пяти лет и подтверждения источника дохода.

Согласно пояснительной записке, “исходя из гуманитарных соображений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права”, законом предоставляется право обратиться с заявлением на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ иностранным гражданам, имеющим гражданство Республики Молдова или Украины. Эти преференции распространятся и на граждан Белоруссии и Казахстана, так как русский язык в этих странах “употребляется официально, указанные лица используют его в повседневной жизни”.

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