Гражданам Молдовы присылают сообщения с угрозами: власти призывают игнорировать их

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Граждане Молдовы получают через Viber, WhatsApp или Messenger сообщения с угрозами. Центр по борьбе с информационными преступлениями зарегистрировал большое количество подобных случаев.

В связи с этим правоохранители призывают не реагировать на эти сообщения, так как они не несут в себе информационной ценности, а, напротив, вводят в заблуждение граждан. Целью их распространения в онлайн-пространстве является приобретение материальных ценностей.

Полиция призывает пользователей мобильных приложений:

не реагировать на подобные сообщения, а детям – сообщать о них родителям;

сообщать об угрозах, которые приходят в онлайн-пространстве;

не распространять эти сообщения.

Правоохранители призывают граждан не становиться жертвами манипулятивных сообщений, разжигающих насилие и страх.