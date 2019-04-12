Граждан, заметивших на улице попрошайничающих детей, призывают звонить по номеру 112

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Граждан, заметивших детей или взрослых с детьми, попрошайничающих на улице, призывают не давать им денег и немедленно звонить по номеру 112. Чтобы привлечь внимание общества к тем рискам, которым подвергаются эти дети, Муниципальное управление по защите прав детей возобновляет кампанию „Не давайте им денег! Помогите нам защитить их”. В ее рамках в столичных троллейбусах и на телевидении будет транслироваться социальный видеоролик, также будут распространяться информационные материалы.

По словам исполняющей обязанности главы Муниципального управления по защите прав детей Лучии Качук, попрошайничество с участием детей набирает обороты. Кишинёв – привлекательный город для детей и подростков-попрошаек со всей страны. Часто они занимаются этим по собственной воле. Бывают и случаи, когда просить милостыню их заставляют взрослые, даже преступные группировки.

Исполняющая обязанности главы МУЗПД утверждает, что большинство попрошаек находятся на учёте властей по месту жительства, получают пособия или поддержку от профильных НПО. До тех пор, пока общество продолжает давать им деньги, они не откажутся от попрошайничества, для многих из них оно является лёгким источником дохода.

– Давая из жалости деньги взрослым и детям, занимающимся попрошайничеством, граждане поддерживают эксплуатацию и неграмотность детей и косвенно им способствуют, – отметила Лучия Качук, пишет ipn.md.

В свою очередь народный адвокат по правам детей Майя Бэнэреску считает преступлением, когда законный представитель ребёнка, вместо того, чтобы обеспечивать ему необходимые условия для развития, вовлекает его в попрошайничество. Для некоторых родителей попрошайничество стало образом жизни. Они мотивируют своё поведение тем, что им нужны дополнительные деньги, помимо тех, которые даёт им государство, а некоторые матери возвращаются на улицу даже после того, как на них был составлен протокол.

– Нет оправдания участию ребёнка в попрошайничестве, даже если при этом ссылаются на бедность, – сказала она.

С начала этого года в отношении 20 человек были составлены протоколы за невыполнение родительских обязательств. Эксплуатация детей в форме попрошайничества карается штрафом в размере от 9 до 15 условных единиц либо неоплачиваемыми общественными работами.