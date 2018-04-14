Граждан призвали не носить искусственные цветы на кладбища

Граждан призвали не носить искусственные цветы на кладбища

В канун Радоницы Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды напомнило населению, что цветы и декор из пластика, которых люди покупают для украшения могил, загрязняют почву и воздух.

Период разложения продуктов нефтехимии может дойти и до 300 лет. А в процессе горения пластика удаляются канцерогены, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз министерства.

– В условиях роста количества пластиковых отходов, министерство призывает местные органы власти, представителей религиозных культов и силы правопорядка ограничить продажу пластиковых украшений вблизи кладбищ. Администрации кладбищ призывают размещать специальные контейнеры для сбора изделий из пластика, а затем направлять их экономическим агентам для переработки, – говорится в сообщении для прессы ведомства. 

Стоит отметить, что несоблюдение порядка эвакуации отходов влечет наложение штрафа в размере до 2000 леев в отношении физических лиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок до 60 часов. Для юридических лиц штраф составляет до 15 000 леев.

Напомним, что 15 и 16 апреля являются в Молдове поминальными днями.

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