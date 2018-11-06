Граждан предупредили об опасности отравления инсектицидами и пестицидами

Граждан предупредили об опасности отравления инсектицидами и пестицидами

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел предупреждает жителей Молдовы об опасности отравления пестицидами.

При поступлении в человеческий организм концентрированных веществ или даже небольших, но повторяющихся доз, может произойти отравление, тяжесть которого зависит от принятой дозы. По словам специалистов, симптомы интоксикации возникают через несколько часов после поступления токсина в организм. У человека может появиться головная боль, усталость, головокружение. В более серьезных случаях пострадавший может испытывать судороги, нарушения зрения и координации, вплоть до потери сознания.

Если человек находится в закрытом помещении, где распыляется ядовитое вещество, исход может быть летальным. В связи с этим ГИЧС призывает граждан не использовать токсичные вещества в быту, чтобы избежать риска интоксикации. В случае отравления пестицидами необходимо вывести людей из зоны заражения и срочно обратиться за медицинской помощью.

Отметим, что подобные предупреждения возникли на фоне трагического инцидента в Кантемире, в результате которого от травления инсектицидами погибли трое несовершеннолетних.

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