Граждан Молдовы задержали по подозрению в подрыве двух банкоматов в Москве

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В Москве задержали группу молдаван, подозреваемых в подрыве банкоматов Сбербанка. В момент подрыва в одном из банкоматов находилось 3 млн рублей. Злоумышленникам не удалось ничего украсть.

Как сообщили в пресс-службе банка, при содействии Службы безопасности Сбербанка ГУ МВД по Москве задержана этническая преступная группа, состоящая из граждан Молдовы, причастная к подрыву двух банкоматов Сбербанка. Ведется следствие по уголовному делу, возбужденному по статье «Покушение на кражу».

– Задержать подозреваемых помогли данные с камер видеонаблюдения и тщательный анализ финансовых операций возможных фигурантов преступления, – говорится в сообщении пресс-службы банка.

Инцидент произошёл 17 мая текущего года, передаёт mskagency.ru. Поздней ночью в зону самообслуживания офиса Сбербанка вошёл неизвестный в маске и перчатках. Мужчина заложил взрывчатку в шторку купюроприемника банкомата, размотал провода, выбежал на улицу и произвел подрыв. Затем двое мужчин зашли в зону самообслуживания, убедились, что сейф банкомата не разрушен, и покинули место происшествия. В банкомате на тот момент находилось 3 млн рублей, деньги не были похищены. Аналогичный эпизод имел место 21 марта в офисе банка в Москве. Сейф также выдержал взрыв, поэтому преступники ушли ни с чем.

В пресс-службе подчеркнули, что задержанные граждане Республики Молдова уже признали свою причастность к обоим эпизодам. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты средства оперативной связи, банковские карты и предметы, изобличающие их преступную деятельность. Сейчас ведется работа по установлению их причастности к аналогичным преступлениям, совершенным в разных регионах страны в отношении различных банков.