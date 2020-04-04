Граждан Молдовы могут тестировать на COVID-19 при въезде в страну

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Граждан Республики Молдова, которые вернутся домой в последующие дни, могут обязать проходить тест на выявление заражения новым коронавирусом. По словам премьер-министра Иона Кику, такая мера рассматривается, и решение будет принято на днях.

– Мы введём эту систему на основе возможностей частных лабораторий страны. В настоящее время все государственные лаборатории уже заняты тестированием в медицинских учреждениях, что не позволяет тестировать там тех, кто возвращается. Мы встретились с представителями частных лабораторий. Они говорят, что это возможно, – сообщил Ион Кику в эфире передачи на одном из частных телеканалов.

По словам чиновника, проведение тестирования не будет обеспечиваться из государственного бюджета, поэтому каждый человек будет оплачивать свой тест, передаёт ipn.md.

– Поскольку эти лаборатории являются частными, они получают деньги от людей, которые к ним обращаются. Тестирование будет проводиться при въезде в страну: в аэропорту и на пунктах пересечения сухопутной границы, – уточнил Ион Кику.

Касательно обязательства граждан приобрести себе страховой полис премьер-министр утверждает, что он может пригодиться гражданам в условиях, когда в настоящее время существует высокий риск заболеть.

– Граждане Республики Молдова, приезжая в страну, должны иметь полис медицинского страхования в условиях большого риска заразиться. Так как те, кто возвращается домой, могут остаться не на две недели, а на дольше, – отметил премьер.

Напомним, что с 1 апреля во время действия чрезвычайного положения граждане Молдовы и иностранцы с видом на жительство в нашей стране, которые намерены въехать в Молдову и не имеют статуса застрахованного лица, будут оплачивать полис обязательного медицинского страхования в фиксированном размере. Такое решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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