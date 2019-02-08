Граница под контролем: четырёх нарушителей закона задержали за сутки

Граница под контролем: четырёх нарушителей закона задержали за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 4 человека нарушили режим КПП;
  • 3 попытки незаконного провоза товаров;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 4 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 35 559 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 19 010. Из общего числа людей, пересекающих границу, 21 261 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 402 пересечения, среди которых 4 855 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 5 937 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 4 497 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 4 204 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 3 915 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 587 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 215 пересечений,
  • КПП «Крива» – 2 197 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 498 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 397 пересечений,
  • КПП «Липканы» – 855 пересечений.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.

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