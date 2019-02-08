Граница под контролем: четырёх нарушителей закона задержали за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

4 человека нарушили режим КПП;

3 попытки незаконного провоза товаров;

2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

4 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 35 559 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 19 010. Из общего числа людей, пересекающих границу, 21 261 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 402 пересечения, среди которых 4 855 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 5 937 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 4 497 пересечений,

КПП «Атаки» – 4 204 пересечения,

КПП «Скуляны» – 3 915 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 587 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 215 пересечений,

КПП «Крива» – 2 197 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 498 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 397 пересечений,

КПП «Липканы» – 855 пересечений.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.