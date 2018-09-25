Гранатомет и сотни патронов были обнаружены СИБ на юге Молдовы (ФОТО)

Оперативные действия Службы информации и безопасности были развернуты в рамках профилактических мер по борьбе с незаконным хранением, приобретением, производством или продажей огнестрельного оружия.

Очередная партия огнестрельного оружия и боеприпасов была обнаружена в городе Вулканешты. Там найдено 350 патронов калибра 5,45 и гранатомет “РПГ 26”.

Напомним, внушительное количество оружия и взрывчатых веществ было обнаружено СИБ в трех районах страны также в конце августа текущего года.

В настоящее время сотрудники СИБ вместе с соответствующими органами расследуют дело, выясняя все обстоятельства и определяя лиц, участвующих в преступной деятельности. Также проверяется возможная связь сегодняшней находки с той, которая была сделана в августе.