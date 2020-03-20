График работы подведомственных правительству учреждений изменится с понедельника

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У министерств, Государственной канцелярии и других учреждений, подведомственных правительству, график работы будет отличаться от графика других структур. Об этом сегодня заявил премьер-министр Ион Кику.

По словам премьера, с понедельника, 23 марта, министерства, Госканцелярия и другие центральные административные органы, подчинённые правительству, будут работать по отдельному графику. Так, пишет moldpres.md, рабочий день сотрудников этих учреждений будет начинаться в 7:30 и заканчиваться в 16:00, перерыв на обед будет с 12:00 до 12:30.

Причина такого решения – оптимизация пассажирских перевозок в общественном транспорте, чтобы работники государственного сектора использовали общественный транспорт в другое время, нежели большинство населения, – пояснил Кику.

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