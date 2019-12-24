График работы «Apă-Canal Chişinău» изменён в связи с зимними праздниками

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Компания «Apă-Canal Chişinău» сообщает потребителям, что в период зимних праздников график работы касс и других отделов компании будет изменён следующим образом:

вторник, 24 декабря – до 16.00;

среда, 25 декабря – закрыто;

четверг, 26 декабря, пятница, 27 декабря, понедельник, 30 декабря – стандартный график работы;

вторник, 31 декабря – до 16.00;

среда, 1 января – закрыто;

четверг, 2 января, пятница, 3 января – стандартный график работы;

понедельник, 6 января, вторник, 7 января, среда, 8 января – закрыто;

суббота, 11 января – рабочий день.

Начиная с 9 января, все отделы «Apă-Canal Chişinău» будут работать в нормальном режиме.

В зимние праздники будут дежурить аварийные службы «Apă-Canal», а сообщения и запросы клиентов о любых проблемах с водоснабжением или канализацией будут принимать операторы Диспетчерского отдела по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77, которые работают беспрерывно.