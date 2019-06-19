Град нанёс ощутимый ущерб населённым пунктам Гагаузии (ВИДЕО)

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Мощный ливень с градом на минувших выходных обрушился на юг страны. Под градобитие попали поля рапса, пшеницы подсолнечника, кукурузы, сорго и виноградников. По предварительным оценкам урожай потеряли фермеры из шести населенных пунктов Гагаузской автономии. В общей сложности пострадали более тысячи гектаров сельскохозяйственных насаждений.

Меньше чем за час мощный ливень с градом повредил треть посевов в сельхозпредприятии в селе Бешгиоз Чадыр-Лунгскского района. Больше всего пострадал рапс. Уничтожено более 80% урожая. По словам главы предприятия, настолько сильное уничтожение урожая он наблюдает впервые.

– Побито градом у нас в пределах тысячи гектаров. В том числе 400 гектаров пшеницы, 73 гектара рапса, более 200 гектаров подсолнечника. Сорго – более 120 гектаров. Ущерб нанесен серьезный. В общем, по нашей оценке, ущерб составляет около 3 миллионов леев, – сказал руководитель предприятия Петр Калын.

В этот же период град побил сельскохозяйственные насаждения еще в шести населенных пунктах Гагаузии. Под удар также попали абрикосовые сады, подсолнечник, бахчевые культуры и виноградники, передаёт gagauzinfo.md.

– 7 июня был град в муниципии Чадыр-Лунга. Больше всех у нас в районе пострадали сельхозугодия в селах Бешгиоз и Гайдары. Пострадали пшеница, рапс, кукуруза, сорго и в Гайдарах пострадали абрикосовые сады и подсолнечник. В Бешгиозе пострадало многолетнее насаждение – виноградники, около шести гектаров практически в этом году остались без урожая. Мы со своей стороны организовали комиссию, изучили ситуацию, передали данные в АПК, – отметил начальник отдела сельского хозяйства Чадыр-Лунгского района Петр Памужак.

В управлении сельского хозяйства Гагаузии говорят, что такого масштаба потерь можно было бы избежать, если бы повсеместно были установлены противоградовые установки. Их у правительства Молдовы власти Гагаузии запросили еще в прошлом году, но ответ до сих пор так и не пришел.