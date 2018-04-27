Град и сильный ветер нанесли ущерб некоторым населенным пунктам страны (ФОТО, ВИДЕО)

Об этом сообщает Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Так, проливной дождь с градом и шквалистый ветер стали причиной падения множества деревьев в населенных пунктах Михэйлень, Борошений Ной, Вэсилеуць и Зэикань Рышканского района. Помимо этого, в селе Борошений Ной ветер снёс шиферные листы с некоторых крыш, а в Зэикань град повредил крышу склада.

Также накануне вечером было нарушено электроснабжение в некоторых населенных пунктах в Рышканском и Дрокиевском районах. Ночью все неполадки были устранены.

Для установки ущерба, нанесенного стихией, на местах работают районные комиссии по чрезвычайным ситуациям.