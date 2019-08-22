Грабители в масках ворвались в дом пенсионерки, связали её и обокрали

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Несколько дней назад двое неизвестных ограбили пенсионерку. Жительница села Парканы, оставив окна веранды открытыми, легла спать. Воспользовавшись этим, грабители ворвались в дом.

Как сообщает пресс-служба mvdpmr.org, применив физическую силу, злоумышленники связали женщину, после чего стали обыскивать жилище. Добычей преступников стало 940 приднестровских рублей. Несмотря на то, что нападавшие были в масках, пенсионерка смогла запомнить их приметы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание подозреваемых. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.